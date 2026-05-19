Небензя заявил о планах Киева запускать беспилотники с территории стран Балтии

Киев рассматривает возможность запускать беспилотники не только через воздушные коридоры стран Балтии, но и напрямую с их территории. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.

Небензя сообщил, что Москва располагает информацией о возможном расширении географии запуска украинских беспилотников.

«По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран», — заявил он.

Постпред подчеркнул, что в случае таких действий Россия неизбежно даст ответ. Современные средства разведки позволяют точно определять место запуска беспилотников.

«Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен», — сказал постпред.

Ранее военное командование НАТО сообщило, что румынские истребители сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. По предварительной информации, аппарат вылетел с территории Украины и направлялся в сторону России. В альянсе начали расследование и призвали готовиться к новым воздушным угрозам.