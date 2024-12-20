Хинштейн заявил о серьезном объеме разрушений в Рыльске после атаки ВСУ

Хинштейн: много соцобъектов в Рыльске получили повреждения после атаки ВСУ

Много социальных объектов получили повреждения в результате массированного ракетного удара украинских боевиков по курскому городу Рыльску. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Главная задача — восстановить подачу тепла и света в домах, где они временно отсутствуют. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что объем разрушений по городу достаточно серьезный, много объектов социальной инфраструктуры получили повреждения.

Хинштейн добавил, что местные власти составят список поврежденных объектов, федеральные власти окажут помощь. По его словам, жители Рыльска не останутся один на один с этой бедой.

Врио губернатора также призвал жителей Курской области не верить фейкам, разгоняемых по соцсетям, что якобы государство не выделит денег на восстановление жилья курянам. Он назвал это «наглой, циничной ложью».

Хинштейн заявил, что люди, чье жилье пострадало, в обязательном порядке получат сертификаты, но напомнил, что бюджет не будет компенсировать, если повреждения получили нежилые помещения. В частности, хозяйственные постройки и бани.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате атаки ВСУ на Рыльск пострадали девять человек, в числе которых 13-летний школьник и беременная женщина.