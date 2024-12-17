Небензя озвучил позицию России по украинскому конфликту в СБ ООН

Небензя: РФ не устроит заморозка украинского конфликта и участие в этом НАТО

Россия не согласится на заморозку украинского конфликта, а также на участие Североатлантического альянса в урегулировании кризиса. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза организации, сообщило РИА «Новости» .

«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», — заявил дипломат.

Небензя подчеркнул, что в Москве понимают, какую цель преследуют на Западе. Заморозка конфликта позволила бы киевскому режиму получить передышку на поле боя, «перевооружиться и зализать раны».

Дипломат добавил, что также не может быть и речи о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского конфликта.

В конце ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что России важно достичь всех поставленных целей в ходе спецоперации, поэтому ей не подойдет заморозка конфликта.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал такой сценарий абсолютно неприемлемым вариантом.