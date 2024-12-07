«Корейский сценарий» завершения украинского конфликта является абсолютно неприемлемым вариантом. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для России абсолютно неприемлем сценарий разрешения конфликта, как на Корейском полуострове. Верховный главнокомандующий обозначил, что целью России является справедливый мир, который восстановит историческую справедливость и обеспечит безопасность страны», — сказал он.

Сальдо отметил, что заморозка конфликта лишь приведет к накоплению новых противоречий и станет исключительно временным решением, оставляющим нерешенными грозы.

«Поэтому единственный путь к устойчивому миру — выполнение задач специальной военной операции», — добавил губернатор.

Ранее на Западе рассказали о сценарии завершения конфликта на Украине. Переговоры об урегулировании могут занять месяцы.