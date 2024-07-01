Небензя: конфликт на Украине невозможно разрешить за сутки, как пообещал Трамп

Украинский конфликт невозможно урегулировать за одни сутки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, прокомментировав неоднократные обещания бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило РИА «Новости».

«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», — сказал Небензя в ходе пресс-конференции.

Мероприятие прошло по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН в июле.

Экс-глава США неоднократно обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.

Ранее Небензя заявил о двойных стандартах Секретариата ООН, отметив отсутствие реакции с его стороны на украинский теракт в Севастополе, в результате которого погибли четыре человека и еще 153 пострадали, в числе последних оказались 27 детей. ВСУ ударили ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня.