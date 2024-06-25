«Наглядный пример». ООН показала истинное лицо после теракта в Севастополе

Небензя: реакция ООН на теракт в Севастополе указала на ее двойные стандарты

Реакция секретариата ООН на украинский теракт в Севастополе указывает на двойные стандарты организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости» .

Он отметил, что равнодушие западных СМИ к ситуации уже не удивляет, потому что Запад не заинтересован в жизни россиян.

«Сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН», — сказал он.

Из-за украинского удара по Севастополю ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня скончались четыре человека. Еще 153 пострадали.

Ранее Небензя заявил, что США имеют отношение к этому теракту. Он объяснил, что американская сторона поощряет Украину в совершении террористических актов против мирных людей.