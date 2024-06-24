ООН сочла неприемлемым применение кассетных снарядов в Севастополе

Применение кассетных снарядов в населенных районах противоречит основным принципам международного права. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

Она напомнила, что в целом нормы гуманитарного права не запрещают использовать кассетные боеприпасы.

«Но УВКПЧ ООН придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом неизбирательных нападений», — добавила Троссел.

После применения такого оружия мирные жители на много лет остаются «незащищенными от взрывоопасных пережитков» конфликта, отметила она. Представитель УВКПЧ призвала все страны отказаться от применения кассетных боеприпасов с учетом риска для населения.

ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня. Погибли четыре человека, еще 153 пострадали.