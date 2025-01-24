Не цыганский барон. Кем на самом деле оказался владелец дома, в который попали осколки БПЛА

Shot: осколки беспилотника попали в дом работника склада, а не цыганского барона

Украинский беспилотник атаковал в Рязанской области дом работника склада, а не цыганского барона, как утверждали некоторые СМИ. Об этом рассказал Telegram-канал Shot .

В интернете ранее появились сообщения о попадании беспилотного летательного аппарата ВСУ в здание в селе Дядьково, где находились 18 человек, в том числе 12 детей. Речь якобы шла о жилище цыганского барона.

Мужчина в разговоре с журналистами заявил, что не имеет никакого отношения к цыганам. По его словам, в момент атаки в помещениях находились его супруга, две дочери и сын. Все они спали на первом этаже и смогли быстро выбежать на улицу.

Повреждения в результате пожара получили чердак и отделка на двух этажах. Семья временно перебралась к родственникам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков утром в пятницу сообщил что обломки одного из дронов упали на частный дом, после чего началось возгорание.