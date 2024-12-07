Боксерша из Казахстана Аида Сатыбалдинова в соцсети написала, что Россия — не та страна, гражданство которой нужно стремиться получить. При этом она оскорбительно исковеркала название государства.

«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт», — заметила спортсменка на своей странице в Instagram*.

Это заявление боксерша сделала в ответ на ролик, в котором автор утверждает, что силовики уговаривают трудовых мигрантов подписать договор с Минобороны России.

Осенью проживающая в США Сатыбалдинова выразила желание вступить в ряды Национальной гвардии. В соцсети она сообщила, что уже сдала тест для проверки профпригодности к воинской службе.

Американский гражданин отказался от престижной работы и отправился на СВО. Он заявил, что Россия находится на правильной стороне истории, и захотел, чтобы основой его жизни стала военная служба новой родине.

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