«На правильной стороне истории». Американец отправился на СВО

Гражданин США Алекс Грэй отказался от престижной работы ради участия в спецоперации. Он рассказал RT , почему поддержал Россию.

Мужчина жил в городе Оушен-Сити в штате Мэриленд и благодаря русской жене следил за ситуацией в России. До переезда он работал сетевым инженером в компании Cisco, но потом попал под увольнение. Грэй получил приглашение в другую компанию на схожую позицию, однако отказался и уехал заграницу.

«После всего, что я изучил, я уже понимал, что Россия находится на правильной стороне истории. Я хотел, чтобы основой моей новой жизни стала военная служба новой Родине», — сказал он.

Около года Грэй переписывался с Расселом Бентли, затем вместе с его женой возил гуманитарную помощь в Донецк. Теперь американец заключил контракт с Минобороны и отправился в учебный центр.

Как и другие иностранцы — участники СВО он сможет претендовать на получение гражданства России в упрощенном порядке. Для этого нужно заключить контракт на службу сроком не менее года.