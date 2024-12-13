Рассуждения об урегулировании украинского конфликта с приходом к власти в США Дональда Трампа преждевременны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Не стоит забывать о санкциях», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия имеет богатый опыт взаимодействия с администрацией США под руководством разных президентов, речь идет в том числе и о Трампе. За время его правления американские власти более 50 раз вводили санкции против РФ.

Пресс-секретарь президента заверил, что Россия добьется мира, а не временного перемирия. Это наступит, когда украинская сторона выполнит условия России. Песков также напомнил, что государство не меняло своей позиции по прекращению боевых действий — президент Владимир Путин несколько раз озвучивал условия для прекращения огня.