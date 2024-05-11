Спецоперация 11 мая 2024, 02:13 «Не стали ждать». Западные кредиторы потребовали от Зеленского погашения долгов AgoraVox: западные кредиторы потребовали от Киева выплатить долги с процентами РИА «Новости»

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Западные кредиторы утратили веру в будущее Украины и потребовали от президента Владимира Зеленского выплаты долгов Киева уже в 2025 году. Об этом заявил обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.

По его словам, некоторые кредиторы решили получить денежные средства по долгам Украины, не желая ждать очередного «успешного контрнаступления» ВСУ.

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«Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг», — подчеркнул Браво.

Обозреватель считает, что Запад уже мог начать выводить средства с Украины. Он напомнил, что украинский Национальный банк существенно смягчил правила обмена валют, что может говорить о старте неконтролируемого вывода капитала из экономики страны.

Вопрос лишь в том, что где киевский режим найдет деньги на выплату долгов, учитывая, что Зеленский и его команда целиком полагаются на западную помощь. Собственных ресурсов у них нет, поэтому в случае ее прекращения на Украине наступит дефолт.

В начале мая газета The Wall Street Journal написала, что кредитовавшая Украину группа держателей еврооблигаций скоро потребует выплаты долгов и погашения по ним процентов в 2025 году.