Спецоперация 05 мая 2024, 09:42 Зарубежные кредиторы скоро напомнят Украине о ее долгах WSJ: кредиторы впервые с 2022 года начнут требовать с Украины выплаты Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Группа держателей еврооблигаций, которая кредитовала Украину, планирует в ближайшее время оказать давление на страну из-за непогашенных долгов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источника агентства, выплаты потребуют, несмотря на продолжение украинского конфликта. Требование будет состоять в погашении процентов по долгу уже в 2025 году.

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«Группа владеет примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов», — указали в газете.

Инвесторами являются компании BlackRock и Pimco, которые уже начали формировать отдельный комитет и наняли юристов для переговоров с украинской стороной.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что украинская экономика не сможет восстановиться еще по крайней мере несколько лет. По его словам, страны Запада использовали Украину в своих интересах, из-за чего в стране произошла катастрофа.