Польские наемники, вступившие в ряды ВСУ и воюющие в Курской области, несут значительные потери потому, что не сдаются в российский плен, как это делают другие иностранные военные. Об этом газете «Московский комсомолец» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Почему их нет в плену? Морпехи-черноморцы говорят, что они не сдаются», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт пояснил, что на стороне ВСУ сейчас действуют так называемые «отпускники». По его словам, это кадровые польские военные, которые взяли официальный отпуск и неофициально отправились на Украину, где вступили в состав подразделений и частей ВСУ. При этом они служат отдельно от украинских солдат.

Дандыкин добавил, что российские войска уже укрепились в приграничных районах, а в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим КТО. Украинские боевики и наемники в курском приграничье — это террористы, которые, «если выстрелили — значит должны быть уничтожены».

В заключение Дандыкин отметил, что ВСУ «облажались» с вторжением в Курскую область, причем усели показать свою сущность во всей красе. После освобождения Суджи России нужно рассказать и показать все совершенные ими злодеяния и военные преступления.

Ранее боец бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам рассказал, что в атаке на Курскую область в составе ВСУ участвовали польские и латышские наемники.