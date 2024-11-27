«Не просто холодная война 2.0». В НАТО объяснили смысл противостояния с Россией

Противостояние Запада и России обусловлено борьбой за новый порядок в мире. Об этом в беседе с журналистами Süddeutsche Zeitung заявил заместитель главнокомандующего объединенными силами Североатлантического альянса Кристиан Бадиа.

Издание отмечает, что Бадиа прослужил в бундесвере более 40 лет. По словам высокопоставленного военачальника, опасность вооруженного конфликта никогда не была настолько большой, как сейчас.

Генерал НАТО считает, что противостояние Запада с Россией — «не просто „холодная война 2.0“». С точки зрения Бадиа, по результатам этого противостояния определится тот, кто будет обустраивать новый мировой порядок.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что входящие в Североатлантический блок страны уже напрямую вступили в конфликт с Россией на стороне Украины. Глава МИД РФ в свою очередь констатировал, что в случае агрессии против России государствам НАТО отсидеться за океаном не получится.