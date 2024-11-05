«Отсидеться не получится». Лавров сделал предупреждение НАТО

Лавров: в случае агрессии против РФ страны НАТО не смогут отсидеться за океаном

У стран НАТО в случае агрессии против России не получится отсидеться за океаном. Об этом в беседе с РИА «Новости» предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры <…>. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем», — заявил российский министр.

В Москве учитывают, что НАТО не скрывает своей агрессивной политики в отношении России, ее в стратегиях альянса указывают как «наиболее значительную» угрозу, отметил Лавров.

НАТО ускоренными темпами вооружает Европу, а на учениях отрабатывает наступательные операции против России.

Если Украина начнет применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое вступление альянса в конфликт, подчеркнул министр.

Ранее на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» Лавров заявил, что НАТО готовится к «оборонительным» боям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это подрывает архитектуру безопасности стран региона, подчеркнул дипломат.