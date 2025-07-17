Не проходил мимо беды. Житель Воронежа погиб, спасая собаку от беспилотников
Житель Воронежа Армен Хачатрян погиб, спасая собаку от беспилотников
Житель Воронежа Армен Хачатрян погиб при атаке беспилотников, пытаясь спасти собаку, которую выхаживал после тяжелой операции. Он побежал к ней, испугавшись, что животное посечет осколками. Каким был мужчина, рассказала 360.ru его знакомая Галина.
Хачатрян занимался грузоперевозками и львиную часть доходов тратил на бездомных животных: ежей, собак, птиц и других. С Галиной познакомился как раз на этой почве — женщина стала помогать ему пристраивать питомцев.
Собаку, к которой Хачатрян побежал в последние минуты жизни, недавно сбила машина, у нее была сломана шейка бедра. Узнав о прилете беспилотника, мужчина подумал, что может выбить стекла и ранить животное. Однако добежав до места, он увидел, что стекла целы, и пошел обратно.
«И в этот момент, я так поняла, либо машина взорвалась, которая вообще полностью выгорела, либо… То есть он близко не подходил, прямо упал около своего дома. Вот и все», — добавила Галина.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вновь призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и сохранять бдительность.