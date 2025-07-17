Не проходил мимо беды. Житель Воронежа погиб, спасая собаку от беспилотников

Житель Воронежа Армен Хачатрян погиб при атаке беспилотников, пытаясь спасти собаку, которую выхаживал после тяжелой операции. Он побежал к ней, испугавшись, что животное посечет осколками. Каким был мужчина, рассказала 360.ru его знакомая Галина.

Хачатрян занимался грузоперевозками и львиную часть доходов тратил на бездомных животных: ежей, собак, птиц и других. С Галиной познакомился как раз на этой почве — женщина стала помогать ему пристраивать питомцев.

Собаку, к которой Хачатрян побежал в последние минуты жизни, недавно сбила машина, у нее была сломана шейка бедра. Узнав о прилете беспилотника, мужчина подумал, что может выбить стекла и ранить животное. Однако добежав до места, он увидел, что стекла целы, и пошел обратно.

«И в этот момент, я так поняла, либо машина взорвалась, которая вообще полностью выгорела, либо… То есть он близко не подходил, прямо упал около своего дома. Вот и все», — добавила Галина.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вновь призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и сохранять бдительность.