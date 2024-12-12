Не подливать масло в огонь. Си на встрече с Медведевым высказался об украинском кризисе

Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине. Об этом глава государства Си Цзиньпин заявил на встрече с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
«Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов: о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь», — заявил глава КНР.
Ранее Си Цзиньпин на встрече с уходящим в отставку президентом США Джо Байденом на саммите АТЭС в Лиме заявил, что
Китай стремится к охлаждению кризиса на Украине и готов стать посредником, чтобы помочь урегулировать конфликт.
В мае Китай и Бразилия
опубликовали совместный план по политическому урегулированию на Украине. Шесть предложенных ими пунктов одобрили более 110 стран.
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