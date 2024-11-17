Китай согласился содействовать урегулированию украинского конфликта

Китай стремится к охлаждению украинского конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС, его процитировало агентство Xinhua .

Китайский лидер отметил готовность страны стать посредником для содействия мирным переговорам. Также он призвал усердно работать для урегулирования кризиса.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми», — добавил Си Цзиньпин.

Также председатель КНР выразил готовность работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, государство хочет расширить сотрудничество с Белым домом и урегулировать разногласия между странами. По его мнению, это поможет улучшить «китайско-американские отношения на благо двух народов».

Ранее газета The Hill сообщила о намерении Трампа разрушить союз России, Китая, Ирана и КНДР. Для этого американский лидер будет «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», отметило издание.