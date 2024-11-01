«Не ожидал». Украинский военный удивился, что в российском плену к нему отнеслись хорошо

Солдат ВСУ из 63-й отдельной механизированной бригады Александр удивился хорошему отношению в плену в России. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Нормально отнеслись. Дали поесть, дали закурить. В общем, нормально. Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют», — заявил он.

Военный отметил, что в плену его никто не бил. Попавших сюда солдат кормят и нормально к ним относятся.

Ранее стало известно, что боевики Украины угрожали проведением медицинских опытов над российским военнопленным, если его родные не заплатят выкуп размером в один миллион рублей. Как рассказала женщина, представляющая украинскую сторону, россиянина поместили в прифронтовую зону. ВСУ не стали объявлять его как пленного и ждут деньги.

В середине октября Минобороны России сообщило, что в ходе переговоров 95 российских военнослужащих освободили из украинского плена. Взамен украинской армии передали 95 военных ВСУ.