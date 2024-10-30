ВСУ угрожали проведением медицинских опытов над российским пленным

Украинские боевики угрожают проведением медицинских опытов над российским военнопленным, если его семья не заплатит выкуп размером в один миллион рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора, которая появилась в распоряжении агентства.

Речь идет о военнопленном Игоре Щеголеватове. Его сводный брат Александр Сериков рассказывал, что за жизнь бойца украинские боевики требуют один миллион рублей. Пленный находится в полевом бараке.

«Очень много разъяренных украинцев хочет сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты, а после большинство тех, кто находится в таком же положении, выкинут где-то на окраине леса», — сказала на записи женщина, представляющая украинскую сторону и требующая деньги.

Она отметила, что мужчина находится на прифронтовой территории. При этом боевики ВСУ не объявляли его как военнопленного и ждут деньги.