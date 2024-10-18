Еще 95 российских военнослужащих освободили из украинского плена
Минобороны: 95 российских военнослужащих обменяли на 95 боевиков ВСУ
В результате переговоров 95 российских военнослужащих освободили из украинского плена. Взамен Украине передали 95 военных ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.
По информации ведомства, все россияне находятся в Республике Беларусь, где им оказывают психологическую помощь. Освобожденным пленным предоставили возможность связаться с родственниками, в ближайшее время их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сообщило министерство.
Командиры подразделений ВСУ расстреливали военнопленных россиян, заявил пленный украинский военнослужащий. Он назвал имена виновных — заместитель командира роты с позывным Дох и рядовой с позывным Немец.