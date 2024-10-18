Еще 95 российских военнослужащих освободили из украинского плена

По информации ведомства, все россияне находятся в Республике Беларусь, где им оказывают психологическую помощь. Освобожденным пленным предоставили возможность связаться с родственниками, в ближайшее время их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сообщило министерство.

Командиры подразделений ВСУ расстреливали военнопленных россиян, заявил пленный украинский военнослужащий. Он назвал имена виновных — заместитель командира роты с позывным Дох и рядовой с позывным Немец.