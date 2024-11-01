«Не ожидал никто». В Польше испугались из-за трофеев российской армии

У России будет доступ к натовским технологиям благодаря захваченным на Украине танкам M1A1 Abrams. Об этом сообщил польский сайт Interia .

«Армия нашего восточного соседа потеряла на поле боя большую часть переданных ей <…> американских танков Abrams. Такого развития событий не ожидал никто», — заявили журналисты.

По их данным, несколько танков M1A1 Abrams захватили российские военные. Это говорит о том, что ВС РФ получат данные о применяемых в этих машинах системах и технологиях.

Изучение трофейных танков привет к созданию эффективного метода отключения электроники боевых машин, произведенных в США, заявили авторы материала.

Ранее журналисты американского издания Military Watch Magazine сообщили, что темпы потерь танков Abrams на Украине сильно выросли. Всего ВСУ поставили 31 такой танк. Уже более 20 машин уничтожили или вывели из строя.