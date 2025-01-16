Без грамотного планирования и отчетности выделенные США деньги не принесут пользу Украине. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала Белый дом прекратить финансирование армии до проведения реформ. Она заявила об этом в своем Telegram-канале .

Депутат показала кадры с Покровского направления. Из-за отсутствия второй линии обороны, неэффективного планирования операций и ошибок командования Вооруженные силы Украины практически без боя лишились позиций и оружия.

«Если наше руководство этого не слышит/не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не оказывайте нам помощь без этого», — заявила Безуглая.

Она попросила американцев помочь украинским солдатам одолеть отсталую военную псевдоэлиту. По мнению депутата, следует заменить командование ВСУ, внедрить оборонное планирование и оценить эффективность принятых мер. Безуглая заявила, что без этого помощь США в адрес Украины выглядит скорее как утилизация.

Командование ВСУ следит за тем, чтобы аналогичные настроения не распространились среди военнослужащих. Однажды недовольных действиями главкома Александра Сырского солдат увезли в неизвестном направлении.