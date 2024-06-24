«Не может быть признаков мирной жизни». Подоляк назвал Крым «складом с военными целями»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал Крым «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«В Крыму нет и не может быть никаких „пляжей“, „туристических зон“ и других фиктивных признаков „мирной жизни“», — заявил политик.

Вооруженные силы Украины 23 июня запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Число раненых достигло 151. В городе ввели режим ЧС регионального характера.

По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли московские врачи и психологи.