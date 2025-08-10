Украинское руководство боится посмотреть правде в глаза и понять, что конфликт не закончится в их пользу. Об этом на YouTube-канале заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский делает оторванные от реальности высказывания.

Эксперт добавил, что простые украинцы давно поняли, чем закончится конфликт, и хотят скорейшего перемирия. Граждане республики готовы пойти на территориальные уступки, но руководство страны не прислушивается к их мнению, отметил он.

«Зеленский повторяет одно и то же из раза в раз, что он не уступит территорию. Но его никто и не просил ничего уступать. Просто есть российская армия, она сильнее», — объяснил специалист.

Ранее украинский лидер сделал заявление в преддверии встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он сообщил, что не пойдет на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения.