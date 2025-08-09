Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не готова уступать территории России. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Никто не будет отступать от этого — и никто не сможет этого сделать. Украинцы не подарят свою землю», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина открыта к реальным шагам, которые могут привести к миру. Глава киевского режима добавил, что любые действия, направленные против республики, или любые решения без ее участия — это угроза миру.

«Мы готовы работать вместе с президентом [Дональдом] Трампом, вместе со всеми нашими партнерами ради настоящего и, что самое важное, прочного мира», — сказал Зеленский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time объяснил разницу между Зеленским и простыми украинцами. Он заявил, что президент, если понадобится, сможет покинуть страну, в отличие от украинцев, у которых такой возможности нет.