Штурмовик из Якутии рассказал об устранении двух солдат ВСУ после ножевого боя

Якутский штурмовик Андрей Григорьев, ставший известным после разошедшегося в Сети ролика о ножевом бое с солдатом ВСУ, рассказал RT об уничтожении еще двух противников. Также ему удалось связаться с командованием.

Бец 39-й отдельной мотострелковой бригады уточнил, что после схватки на него вышла группа украинских боевиков из шести человек, двух из которых ему удалось уничтожить. Потом Григорьев связался с командованием.

«Давай, держись, братан, там еще. <...> Узнай, где их штаб, где склад, где заправка там», — передал военный слова командиров.

Недавно в Сети разошелся ролик с ножевым боем Григорьева и украинского боевика. Видео снимала нагрудная камера солдата ВСУ. На кадрах — рукопашный бой, в результате которого украинец просит российского солдата оставить его и «дать уйти спокойно». Григорьев отметил, что изначально оба понимали, что выживет только один.