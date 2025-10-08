Британский доброволец Эйден Миннис предупредил бывших соотечественников, что не будет колебаться, если встретится с ними в зоне спецоперации. Угрозы он озвучил во время разговора с РИА «Новости» .

Миннис участвует в спецоперации, сражаясь в рядах ВС России. До этого ирландец после получения российского паспорта сжег документ, подтверждающий его подданство Великобритании.

Он назвал британцев, участвующих в боевых действиях на стороне боевиков ВСУ, преступниками, добавив, что не испытывает к ним сочувствия. Кроме того, призвал выносить им самые суровые приговоры.

Миннис высказался и в целом о европейских наемниках. Ирландец отметил, что они участвовали в незаконных войнах в Ираке и Афганистане.

«Психопаты, которые просто созданы для насилия. Конечно, можно добавить, что многие отправились туда, чтобы воспользоваться тамошними женщинами», — подчеркнул доброволец.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Великобритания уже открыто атакует Россию.