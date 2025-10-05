Великобритания открыто атакует Россию, помогая украинским войскам координировать дальнобойные удары. Такое заявление сделал на своей странице в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Британия уже открыто атакует Россию. В какой-то момент Россия ответит, и контроль над эскалацией будет потерян. Единственное, что ясно совершенно точно — так это что Лондон начнет кричать о „ничем не спровоцированной агрессии“», — написал Дизен.

Перед этим газета Financial Times сообщила о непосредственной помощи Великобритании ВСУ при нанесении ударов по российской территории. Издание также отметило, что Вашингтон побуждает союзников по НАТО расширять разведывательную поддержку Украине.

Ранее европейские издания озвучили мнение, что после саммита стран Евросоюза в Копенгагене стало понятно, что лидеры стран ЕС заинтересованы в продолжении конфликта на Украине.