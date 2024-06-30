«Не блефует». В США забили тревогу из-за предупреждения Путина

Президент Владимир Путин не блефовал, когда пригрозил Западу серьезными последствиями в ответ на отправку иностранных военных на Украину. Об этом заявил обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер.

Он напомнил, что Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию обратился к странам Североатлантического альянса и предостерег их от необдуманных действий.

«Путин предупредил страны-члены НАТО, что они должны понимать, что все это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации», — указал обозреватель.

Гилтнер привел в качестве пояснения слова ядерного стратега Бернарда Броди, который говорил о том, что государства «обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы». Журналист призвал политиков внимательно отнестись к сигналам от российского руководства и не переходить красные линии в вопросе поддержки Украины.

Ранее глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник сообщил, что конфронтация НАТО с Россией может привести к катастрофе. По его словам, эскалации можно избежать при соблюдении существующих договоров и умеренной позиции.