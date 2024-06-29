«Конец цивилизации». НАТО предупредили о последствиях действий против России

TAC: действия НАТО против России могут привести к полномасштабной войне

Фото: РИА «Новости»

Действия Североатлантического альянса, направленные против России, могут в итоге вылиться в полномасштабную войну. Об этом предупредил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в интервью The American Conservative.

Мир, возможно, находится на пороге «нового ракетного кризиса», к которому, в частностм, привели усилия НАТО по эскалации украинского конфликта, считает ученый.

«Прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть, а третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом», — утверждает Кузник.

Он призвал остановить эскалацию, соблюдая существующие договоры и придерживаясь умеренной позиции.

Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы Запад не угрожал ее безопасности. Подобные действия не останутся без ответа. При этом нападать на НАТО Россия не собирается.

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