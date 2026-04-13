За минувшую неделю ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

За неделю с 6 по 12 апреля российские военные освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные в течение указанного периода публиковала пресс-служба Минобороны России.

По одному населенному пункту перешли под контроль Вооруженных сил России в Сумской области и в Донецкой Народной Республике. Речь идет о селах Миропольское и Диброва.

Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, российские военные освободили пять населенных пунктов. Два из них находились в Харьковской области, два — в Запорожской области, еще один — в Сумской области.

Также в период с 4 по 10 апреля российские военные провели пять групповых ударов возмездия по предприятиям военной промышленности Украины. В Минобороны РФ уточнили, что эти удары стали ответом на террористические атаки по гражданским объектам, а для поражения целей применялось высокоточное дальнобойное оружие.