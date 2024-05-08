Спецоперация 08 мая 2024, 01:52 Названы последствия отправки всех европейских солдат на Украину dikGAZETE: отправка всех армий Европы на Украину не изменит ситуацию в зоне СВО Freepik

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Отправка всех европейских армий на Украину не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте. Об этом написал обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для турецкой газеты dikGAZETE.

«Честно говоря, даже если вся Европа направит свои армии на Украину, ситуация на фронте не изменится», — заявил он.

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Обозреватель также отметил, что западные солдаты, прибывшие на Украину, погибают, а поставляемая ВСУ техника уничтожается российскими военными.

Если же говорить о России, то она не пострадала от экономических санкций Запада. Мировые СМИ также не смогли повлиять на россиян, сформировать нужное западным политикам общественное мнение. Все эти попытки провалились.

Что касается Украины, то ее народ становится беднее день от дня, а президент Владимир Зеленский не перестает просить увеличения помощи у союзников.

В заключение автор статьи отметил, что Западу следует добиваться того, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина капитулирует за две недели без военной помощи Запада.