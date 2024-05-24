Российские бойцы нанесли почти 50 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Подразделения ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны .

Удары наносили в период с 18 по 24 мая высокоточным оружием и беспилотниками, уточнили в ведомстве.

В результате ВС РФ успешно поразили военную аэродромную инфраструктуру противника, места хранения ракет, топлива и боеприпасов.

Целями были в том числе цеха, где производили безэкипажные катера и БПЛА. Наносили удары и по местам временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и нацформирований, а также предприятиям ВПК.

Также в пресс-службе отметили, что за неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих.