Российские бойцы нанесли почти 50 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
ВС РФ за неделю нанесли 49 групповых ударов по военным объектам противника
Подразделения ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносили в период с 18 по 24 мая высокоточным оружием и беспилотниками, уточнили в ведомстве.
В результате ВС РФ успешно поразили военную аэродромную инфраструктуру противника, места хранения ракет, топлива и боеприпасов.
Целями были в том числе цеха, где производили безэкипажные катера и БПЛА. Наносили удары и по местам временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и нацформирований, а также предприятиям ВПК.
Также в пресс-службе отметили, что за неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих.