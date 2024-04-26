США признали бессилие танков Abrams против оружия России | 360°

Мир 26 апреля 2024, 16:46 США признали бессилие танков Abrams против оружия России Коротченко: США признали неэффективность танков Abrams в зоне СВО U.S. Department of Defense

Читать 360 в

Полученные украинскими военными американские танки Abrams оказались не приспособлены к географическим условиям, поэтому российские военные их легко уничтожили. Власти США даже не включили тяжелые бронированные машины в последний список военной помощи Украине. Об этом в комментарии РИА «Новости»заявил военный аналитик и главный редактор «Национальной обороны» Игорь Коротченко.

Он пояснил, что удары российских беспилотников и противотанковых ракетных комплексов по Abrams показали уязвимость этих машин и сильно ударили по репутации американских производителей.

Реклама

Коротченко не исключил, что именно по просьбе США командование украинских войск приказало отвести уцелевшие танки подальше от фронта.

«Все западные танки имеют слишком большую массу, они вязли в почве, особенно в условиях, когда шли дожди либо таял снег. Эти кадры облетели весь мир», — напомнил аналитик.

Коротченко пояснил, что судьба заблокированных боевых машин складывалась по-разному: их либо вытаскивали украинские военные, либо они становились трофеями российской армии.

По его словам, американцы сделали ставку на дальнобойные ракеты ATACMS и системы радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками.

Неудачными оказались не только американские танки. Заместитель руководителя Пентагона Билл Лаплант в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что ВСУ отказались от использования модифицированных снарядов «воздух — земля». Он пояснил, что боеприпасы легко перехватывали российские средства радиоэлектронной борьбы.