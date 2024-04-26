ВСУ отказались от использования танков Abrams | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 07:09 ВСУ отказались от использования танков Abrams AP: ВСУ перестали использовать Abrams из-за российских дронов Википедия

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Украинские военные перестали использовать полученные от США танки Abrams из-за высокой активности российских беспилотников. Об этом сообщило издание Associated Press.

«Танки на данный момент вывели с линии фронта. США будут работать с ВСУ над изменением тактики их использования», — отметили авторы статьи.

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Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что на поле боя нет открытой местности, по которой можно проехать без опасения обнаружения.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в конце сентября 2023 года заявлял, что Украине получила 31 танк Abrams.

В конце марта российские военные подбили очередной танк Abrams в зоне СВО ударом дрона «Ланцет». В Минобороны отмечали, что экипаж беспилотника охотился за танком в течение трех дней.