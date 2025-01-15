Названо общее число погибших мирных жителей в Донбассе с 2014 года

С 2014 года в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, погибли 6500 человек, включая 192 детей. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете».

Он отметил, что среди 16,5 тысячи раненых мирных жителей с 2014 года 884 — это дети.

«Главной причиной жертв мирного населения являются обстрелы украинской стороной объектов гражданской инфраструктуры из оружия неизбирательного действия», — рассказал глава СК.

Бастрыкин добавил, что за свои преступления уже получили срок почти 500 представителей украинских вооруженных формирований. Также 60 фигурантов приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что после начала спецоперации ВСУ потеряли около миллиона человек личного состава убитыми и ранеными. Причем более половины солдат противник потерял за 2024 год.