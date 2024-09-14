Российская армия нанесла удары по аэродромам и точкам базирования катеров ВСУ

Минобороны заявило об ударах по аэродромам и местам базирования катеров ВСУ

Действующая в зоне проведения СВО российская группа войск нанесла удары по аэродромной инфраструктуре и местам базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, подводя итог боевых действий за минувшие сутки.

В ведомстве уточнили, что удар по целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники.

«Поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ», — заявили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что российские войска за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах проведения специальной военной операции.

Задействованные на различных участках средства противовоздушной обороны за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, столько же управляемых авиационных бомб Hammer и 53 беспилотника, запущенных украинскими боевиками.