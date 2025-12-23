Названа сумма, которую россияне пожертвовали для фронта за время СВО

С начала специальной военной операции россияне и организации собрали более 62,8 миллиарда рублей на нужды фронта. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта, сообщил ТАСС .

Он подчеркнул, что с начала СВО проект Народного фронта «Все для победы» стал мощным и эмоциональным проявлением поддержки бойцов.

«Для них крайне важно знать, что о них <…> заботятся, думают, думают об их близких, помогают, и они могут спокойно решать боевые задачи, не задумываясь о том, что их близкие останутся без поддержки у себя дома», — сказал он.

Это тоже вклад в общую победу, который сейчас составляет 62 миллиарда 871 миллион рублей, отметил Новиков.

В 2025 году депутаты Госдумы приняли 30 законов, которые направлены на обеспечение спецоперации. В том числе они направлены на помощь солдатам и офицерам, их родным и близким. Как указал президент Владимир Путин, власти должны сделать все возможное, чтобы законные интересы россиян соблюдались в полном объеме.