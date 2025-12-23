Названа сумма, которую россияне пожертвовали для фронта за время СВО
Россияне и организации пожертвовали более 62,8 млрд рублей на нужды фронта
С начала специальной военной операции россияне и организации собрали более 62,8 миллиарда рублей на нужды фронта. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта, сообщил ТАСС.
Он подчеркнул, что с начала СВО проект Народного фронта «Все для победы» стал мощным и эмоциональным проявлением поддержки бойцов.
«Для них крайне важно знать, что о них <…> заботятся, думают, думают об их близких, помогают, и они могут спокойно решать боевые задачи, не задумываясь о том, что их близкие останутся без поддержки у себя дома», — сказал он.
Это тоже вклад в общую победу, который сейчас составляет 62 миллиарда 871 миллион рублей, отметил Новиков.
В 2025 году депутаты Госдумы приняли 30 законов, которые направлены на обеспечение спецоперации. В том числе они направлены на помощь солдатам и офицерам, их родным и близким. Как указал президент Владимир Путин, власти должны сделать все возможное, чтобы законные интересы россиян соблюдались в полном объеме.