Путин призвал защитить права и интересы россиян любыми способами

Власти должны сделать все возможное, чтобы законные интересы россиян соблюдались в полном объеме. На это указал президент Владимир Путин на встрече с генеральным прокурором Александром Гуцаном.

«Необходимо все сделать, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме», — подчеркнул глава государства.

Путин также предложил Гуцану обсудить задачи, которые сейчас стоят перед возглавляемым им ведомством, и поинтересовался, как идет вхождение в должность генпрокурора.

«Насколько важна эта работа, мне вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления», — сказал президент.

Александра Гуцана назначили на должность генпрокурора России 24 сентября. Последние семь лет до этого он занимал пост полпреда президента в СЗФО.