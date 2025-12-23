Госдума приняла 30 законов об обеспечении СВО в 2025 году

В 2025 году депутаты Госдумы приняли 30 законов, которые направлены на обеспечение спецоперации. Об этом на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил ее председатель Вячеслав Володин.

«В 2025 году принято 30 законов, направленных на обеспечение СВО, помощь солдатам и офицерам, их родным и близким. Всего с 2022 года принято 154 закона в этой сфере», — подчеркнул он.

Володин добавил, что сформированную систему совершенствуют, исходя из вызовов и новых задач. Он напомнил, что на заключительном пленарном заседании приняли изменения в законодательство, которые как раз направлены на решение этого вопроса.

Поддержку участников спецоперации и членов их семей председатель Госдумы назвал одной из ключевых целей и основным приоритетом работы депутатов.