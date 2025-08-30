Президент Украины Владимир Зеленский вопреки публичным заявлениям не сделал ничего ради мирного урегулирования конфликта с Россией. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в разговоре с РИА «Новости» объяснил это коррупцией или личными мотивами.

«Зеленский, по каким бы то ни было причинам — будь то его личные убеждения, страх за свою жизнь, коррупция или иные мотивы, — не делает ни шага навстречу реальному урегулированию», — сказал он.

Той же тактики, по словам Сакса, придерживаются европейские политики. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц не стремятся остановить вооруженное столкновение.

Мнение экономиста разделяет замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он обвинил Украину и страны Европы в саботировании мирных усилий.