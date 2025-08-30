Макрон пригрозил санкциями, если Путин не встретится с Зеленским

Макрон: если Путин не встретится с Зеленским, значит он снова переиграл Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил новыми антироссийскими санкциями, если российский лидер Владимир Путин не встретится в ближайшее время с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Le Monde .

Такое заявление Макрон сделал на совместной конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Я считаю, что это в очередной раз будет означать, что президент Путин провел президента [США Дональда] Трампа, <…> это не может остаться без ответа», — сказал французский лидер.

Макрон отметил, что Франция открыто выступит за введение первичных и вторичных санкций против России, если на следующей неделе выяснится, что Путин и Зеленский снова не встретились.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Киев и его европейские союзники саботируют договоренности, достигнутые Путиным и Трампом на Аляске.