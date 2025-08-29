Украину обвинили в саботаже договоренностей саммита на Аляске

Украина и ее союзники в Европе проводят откровенный саботаж достигнутых договоренностей в ходе переговоров России и США на высшем уровне на Аляске. Об заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщили «Известия».

«Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж», — сказал он.

Дипломат отметил что в Москве ведется серьезная работа, чтобы не позволить противникам сорвать достигнутые результаты встречи президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

При этом Рябков выразил надежду, что администрация США продолжит действовать согласно обозначенным договоренностям.

Ранее Путин заявил, что с приходом к власти президента Дональда Трампа есть шанс на полномасштабное восстановление связей США и России. Он отметил, что встреча с американским коллегой на Аляске была откровенной.