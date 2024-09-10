Глава Раменского рассказал о состоянии квартир в пострадавших от БПЛА домах

Жителей с первого по шестой этаж дома на Спортивном проезде в Раменском, который пострадал при атаке БПЛА ночью , запустили в их квартиры. Проходят встречи с людьми, команда от правительства и администрации работает с ними на месте.

Собственники квартир с первого по шестой этаж смогли вернуться за документами и вещами. Выше шестого этажа пока не пускают — там идут следственные действия. Именно эти квартиры пострадали при атаке БПЛА.

«С седьмого по 17-й этаж наш силовой блок проводит мероприятия. Отдельно доложу, когда люди смогут зайти в жилые помещения. Там более серьезный ущерб», — сказал исполняющий обязанности главы Раменского округа Эдуард Малышев на заседании с губернатором Андреем Воробьевым.

Жильцов пострадавших квартир временно разместят в гостинице. По предварительным оценкам, ремонт дома может занять около двух месяцев.

«Что касается размещения тех, кто не сможет сегодня вернуться в свои жилые помещения, — мы нашли место. Это база „Сатурн“, она буквально в 10-минутной доступности на автомобильном транспорте. Я организую проезд и технику, чтобы людей комфортно довезти. Очень комфортная база, всех туда разместим, сам лично туда доеду», — доложил глава округа.

По второму адресу, где от БПЛА пострадал жилой дом на Высоковольтной улице, работают кинологи.

«Им нужен еще час, и люди уже начнут возвращаться в свои жилые помещения», — сообщил глава городского округа.

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