Назван наиболее вероятный сценарий завершения украинского конфликта
Политолог Грег Саймонс: конфликт на Украине продолжится до победы России
Украинский конфликт, вероятно, продолжится до победы России. Об этом Lenta.ru сообщил профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс.
«В нынешних условиях вероятно продолжение конфликта вплоть до сокрушительного и полного поражения Украины», — предположил политолог.
По его словам, к этому ведет зависимость Украины от партнеров — США и Европы, которые настроены на продолжение боевых действий.
Саймонс добавил, что популярный для обсуждения «корейский сценарий» не удовлетворит обе стороны конфликта и не снимет проблему безопасности для России.
Американский сенатор Рэнд Пол не исключил «корейский сценарий» завершения украинского конфликта. Он предупредил, что Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым.
Военкор Дмитрий Стешин отмечал также, что ситуация на Украине может окончиться примирением народов, как в Грузии.