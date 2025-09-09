Политолог Грег Саймонс: конфликт на Украине продолжится до победы России

Украинский конфликт, вероятно, продолжится до победы России. Об этом Lenta.ru сообщил профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс.

«В нынешних условиях вероятно продолжение конфликта вплоть до сокрушительного и полного поражения Украины», — предположил политолог.

По его словам, к этому ведет зависимость Украины от партнеров — США и Европы, которые настроены на продолжение боевых действий.

Саймонс добавил, что популярный для обсуждения «корейский сценарий» не удовлетворит обе стороны конфликта и не снимет проблему безопасности для России.

Американский сенатор Рэнд Пол не исключил «корейский сценарий» завершения украинского конфликта. Он предупредил, что Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым.

Военкор Дмитрий Стешин отмечал также, что ситуация на Украине может окончиться примирением народов, как в Грузии.