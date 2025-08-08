Конфликт на Украине может окончиться примирением народов, как в Грузии. Военкор Дмитрий Стешин заявил об этом в статье KP.RU .

«И кончится это, наверняка, тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашел в себе силы признать, что неправ. Это не говорилось публично, но звезда [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили быстро закатилась», — заявил он.

Россияне с грузинами, по словам военкора, помирились, поток туристов направился в старый Тбилиси. Стешин объяснил такую перемену настроений тем, что «Запад отполз», оставив в покое Россию и Грузию. Украина же стала новой сакральной жертвой, всего через шесть лет киевский режим объявил АТО в Донбассе.

Американский сенатор Рэнд Пол предрек корейский сценарий завершения конфликта на Украине. Он предупредил, что киевский режим не сможет вернуть Крым и Донбасс.