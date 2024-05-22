Украина не сможет вернуть утраченные территории, заявил на слушаниях в сенате представитель штата Кентукки Рэнд Пол. Он призвал США инициировать переговоры и завершение конфликта по корейскому сценарию.

Политик обрушился с критикой на госсекретаря Энтони Блинкена из-за позиции в отношении украинского конфликта, сообщил The American Conservative. Пол назвал ситуацию в зоне боевых действий патовой из-за превосходства России в живой силе и технике.

Он предупредил, что Украина не сможет военным путем достичь желаемого — вернуть Крым и Донбасс под свой контроль. Сенатор предположил, что наиболее вероятным исходом кампании станет «что-то вроде раздела Корейского полуострова». По его мнению, обещание украинского нейтралитета могло бы лечь в основу будущего мирного соглашения. Блинкен не ответил на его замечания.

Заморозку конфликта по корейскому сценарию предложили не в первый раз. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что такой вариант стал бы самым предпочтительным для киевского режима. Аналогичное мнение озвучивал польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.