Назван срок жизни мобилизованного украинца на передовой

Призванные в рамках полной мобилизации украинцы проводят на передовой не более трех месяцев. После этого 70% из них погибают, либо получают тяжелые ранения и увечья и списываются из армии. Такие данные привел на своей странице в Instagram* депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Он пояснил, что собрал свою статистику, исходя из данных зарубежной прессы и постов военных в социальных сетях.

«Срабатывает известный еще с Первой мировой войны „закон стариков“: получая новобранцев, командир ставит их на самые опасные участки, чтобы сберечь опытных солдат и тех, кого знает лично», — написал Дубинский.

Депутат добавил, что теперь ему понятно, почему командование ВСУ поставило задачу набрать до конца года 200 тысяч мобилизованных. Он пояснил, что из этого числа 140 тысяч человек «выйдут из строя», а остальные сбегут с позиций. Дубинский пояснил, что по официальным данным, количество дезертиров в рядах ВСУ сейчас составляет 15 тысяч человек ежемесячно.

Из-за нежелания украинцев попадать под мобилизацию сотрудники военкоматов начали настоящую охоту на мужчин. В минувший понедельник, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что военкомы схватили водителя одесского трамвая прямо на рабочем месте. Отбить сотрудника общественного транспорта помог один из пассажиров.

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